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Киев больше не располагает собственными ресурсами для продолжения конфликта. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, комментируя внутриполитический кризис на Украине и кадровые перестановки.

По словам дипломата, произошедшие перестановки были продиктованы желанием президента Украины Владимира Зеленского сохранить власть и контроль над западной финансовой помощью.

"От перемены мест слагаемых сумма в "карманах" Зеленского не меняется. <...> Собственных ресурсов продолжать конфликт у Украины давно нет", – приводит ТАСС слова Галузина.

Ранее Галузин заявил, что Москва отвергает сценарий заморозки украинского конфликта, настаивая на полном устранении его первопричин. Дипломат указал, что Зеленский утратил чувство реальности и сознательно идет на эскалацию, вызывая недовольство даже среди союзников Киева.

Представитель МИД добавил, что Москва продолжает придерживаться договоренностей по конфликту на Украине, достигнутых в Анкоридже. Он также выразил уверенность, что кризис можно разрешить политико-дипломатическим путем.