Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва отвергает сценарий заморозки украинского конфликта, настаивая на полном устранении его первопричин. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, сославшись на позицию Владимира Путина.

По словам дипломата, президент Украины Владимир Зеленский утратил чувство реальности и сознательно идет на эскалацию, вызывая недовольство даже среди союзников Киева. В качестве примера Галузин привел удары украинских беспилотников по объектам Каспийского трубопроводного консорциума, обеспечивающего экономические интересы Казахстана.

Россия рассчитывает на реакцию мирового сообщества на эти атаки, особенно со стороны США и европейских нефтегазовых компаний – акционеров КТК. Галузин выразил уверенность, что в Казахстане осознают необходимость борьбы с терроризмом, и подчеркнул, что лучший способ обеспечить безопасность в Евразии – купировать активность киевского режима через решение задач спецоперации.

Ранее Галузин заявил, что Москва продолжает придерживаться договоренностей с Вашингтоном по конфликту на Украине, достигнутых в Анкоридже. Дипломат выразил уверенность, что кризис можно разрешить политико-дипломатическим путем. Но для этого необходимо наличие соответствующей политической воли.