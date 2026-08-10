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10 августа, 07:21

Политика

В МИД РФ исключили вариант заморозки конфликта на Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва отвергает сценарий заморозки украинского конфликта, настаивая на полном устранении его первопричин. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, сославшись на позицию Владимира Путина.

По словам дипломата, президент Украины Владимир Зеленский утратил чувство реальности и сознательно идет на эскалацию, вызывая недовольство даже среди союзников Киева. В качестве примера Галузин привел удары украинских беспилотников по объектам Каспийского трубопроводного консорциума, обеспечивающего экономические интересы Казахстана.

Россия рассчитывает на реакцию мирового сообщества на эти атаки, особенно со стороны США и европейских нефтегазовых компаний – акционеров КТК. Галузин выразил уверенность, что в Казахстане осознают необходимость борьбы с терроризмом, и подчеркнул, что лучший способ обеспечить безопасность в Евразии – купировать активность киевского режима через решение задач спецоперации.

Ранее Галузин заявил, что Москва продолжает придерживаться договоренностей с Вашингтоном по конфликту на Украине, достигнутых в Анкоридже. Дипломат выразил уверенность, что кризис можно разрешить политико-дипломатическим путем. Но для этого необходимо наличие соответствующей политической воли.

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Сюжет: Переговоры по Украине
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