"Известия": задержан главный участник поставок некачественной тушенки в зону СВО

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Комитет государственной безопасности Белоруссии задержал предпринимателя Дмитрия Мизгира, разыскиваемого в России по делу о некачественных мясных консервах для Минобороны с целью поставок в зону СВО. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в ведомстве.

Издание отмечает, что бизнесмен находился в федеральном розыске около трех месяцев. Белорусские спецслужбы проверили несколько адресов возможного местонахождения Мизгира, а затем отследили его маршрут по детализации телефонных звонков и записям с камер видеонаблюдения.

Также источник добавил, что операция прошла без силового сопротивления. Задержанный сразу сдался силовикам.

Ранее кубанского предпринимателя Романа Любименко обвинили в мошенничестве из-за поставки некачественных БПЛА по завышенным ценам. В правоохранительных органах отметили, что мужчина поставлял дроны в департамент администрации Краснодарского края на нужды СВО. Общий ущерб составил 90 миллионов рублей.