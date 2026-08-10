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10 августа, 06:20

Общество

Переменная облачность и до 27 градусов ожидаются в Москве 10 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве в понедельник, 10 августа, составит от 25 до 27 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидается облачная погода без осадков. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 22 до 27 градусов.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть юго-западный ветер, скорость которого составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что в Москве на этой неделе ожидается неустойчивая погода. Во вторник, 11 августа, столица окажется в теплом секторе атлантического циклона. Ночью ожидается 11–14 градусов, днем – до 22–25 градусов, но к вечеру начнутся грозовые дожди.

При этом, по данным синоптика, в среду, 12 августа, циклон "сломает" тепло, и вторая половина недели станет самой холодной за летний сезон.

В Москве похолодает до 16 градусов к концу следующей недели

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