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10 августа, 07:15

Происшествия

ДТП на путях привело к задержке трамваев четырех маршрутов на Варшавском шоссе

Фото: Москва 24

На Варшавском шоссе в районе остановки "Даниловская мануфактура" задерживаются трамваи маршрутов Т2, № 16, 47 и 49, сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

Причиной задержки стала авария с участием двух автомобилей, которая произошла на трамвайных путях. Из-за инцидента маршруты временно изменены: вместо трамваев работают автобусы.

В ведомстве призвали пассажиров быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

При этом, по информации Агентства "Москва", на Варшавском шоссе за короткий промежуток времени произошли сразу две аварии. Около 06:00 самосвал врезался в опору дорожных знаков, когда автомобиль Mazda совершил неудачное перестроение. Водитель первого оказался заблокирован в кабине.

Затем неподалеку произошла вторая авария – автомобиль Audi столкнулся с автобусом м95. Пострадавших, как уточняется, нет.

Ранее сообщалось, что в 2026 году парк Мосгортранса пополнили свыше 400 современных автобусов для поездок в область, включая маршруты № 1981 и 1484. До 2028 года в систему московского транспорта планируют включить не менее 30% действующих пригородных маршрутов.

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