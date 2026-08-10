Участники программы "Миллион призов" могут поддержать благотворительные фонды

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Участники городской программы лояльности "Миллион призов" могут использовать накопленные баллы для получения сувениров, изготовленных подопечными благотворительных фондов – партнеров программы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В 2025 году жители столицы заказали более 21 тысячи таких изделий, а всего за время действия программы – свыше 57 тысяч. Баллы, потраченные на сувениры, поступают в адрес соответствующей некоммерческой организации.

На витрине сайта доступны комплекты игрушек в виде пары котиков, наборы текстильных игрушек-сов, интерьерные картины, игрушки-магниты из валяной шерсти, наборы открыток с конвертами и керамические подвески ручной работы. Сувениры создают в мастерских, где подопечные фондов занимаются творчеством и осваивают навыки, полезные в повседневной жизни. Такая работа помогает развивать координацию движений, мелкую моторику и усидчивость.

Среди партнеров программы – благотворительный фонд Екатерины Иноземцевой, который помогает детям с инвалидностью проходить социальную адаптацию и комплексную реабилитацию. Интерьерные картины, созданные подопечными, становятся результатом совместной работы ребят и специалистов.

Например, с 2023 года фонд поддерживает Дарию, у которой диагностирован детский церебральный паралич. За время занятий девочка освоила различные художественные техники, нашла друзей и написала более 10 работ, которые экспонировались на выставках.

Интерьерные картины создают также тройняшки Артур, Дамир и Тимур. У двоих мальчиков диагностирован ДЦП. С 2021 года братья регулярно посещают занятия в фонде, участвуют в мастер-классах и осваивают художественные техники.

Фонд "Дети Марии" содействует социальной адаптации и развитию сирот, выпускников детских домов и взрослых людей с ментальными особенностями, проживающих в столичных соцучреждениях. Художественные работы, созданные участниками творческой студии фонда, легли в основу коллекции открыток.

Одна из них создана по мотивам картины "Университет" выпускницы детского дома Марии, которая имеет инвалидность по зрению. Благодаря поддержке специалистов девушка окончила школу, поступила в вуз и получила высшее образование. В настоящее время Мария помогает детям в качестве волонтера.

Две дополнительные открытки выполнены на основе полотен "Город в снегу" и "Оживленный перекресток". Их создатель – Владимир, член команды фонда на протяжении многих лет. Изначально, придя на занятия, он был нем. Однако благодаря поддержке фонда он начал работать с логопедом и научился говорить. В настоящее время Владимир готовится к самостоятельной жизни.

В фонде "Дети Марии" ребята создают работы как индивидуально, так и в группе. Сначала дети с ведущим художником и волонтерами договариваются об общем сюжете и времени года, затем рисуют фон, а после – отдельные детали. На таких занятиях развиваются не только художественные навыки, но и умение работать в команде.

Заказать сувениры можно на сайте "Миллион призов". Для этого необходимо авторизоваться с помощью Mos ID, перейти в раздел "Поощрения", выбрать категорию "Благотворительность", а затем – "Сувениры от фондов". После этого нужно открыть карточку понравившегося предмета, нажать кнопку "Оформить заказ" и указать способ получения.

Сувенир доставляется бесплатно в пункт выдачи или постамат партнера. Доступна также курьерская доставка, которую можно оплатить городскими баллами. Количество сувениров ограничено.

Ранее сообщалось, что число москвичей, занимающихся волонтерством, превысило 1,7 миллиона. Развитием добровольческого движения в городе занимается ресурсный центр "Мосволонтер", который предлагает более 10 направлений. Горожане участвуют в организации патриотических акций и крупных международных форумов, помогают подопечным благотворительных фондов и пожилым людям, сдают кровь в донорских пунктах, заботятся о животных из приютов.