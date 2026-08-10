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10 августа, 19:29

Происшествия

Прошедшее в Колумбии землетрясение стало сильнейшим за последние 10 лет

Фото: ТАСС/ЕРА/EFE/ERNESTO GUZMAN JR

Землетрясение магнитудой 7,4, произошедшее 10 августа на западе Колумбии, признано самым мощным в стране за последние 10 лет. Об этом сообщила Геологическая служба Колумбии в соцсети Х.

Эпицентр подземных толчков находился в районе Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко, глубина очага составила примерно 103 километра. По данным службы, землетрясение ощущалось в разных регионах страны, а также в соседних Венесуэле, Эквадоре и Панаме.

После основного удара были зарегистрированы два афтершока магнитудой 2,8 и 4,8. Более сильный из них, по словам сейсмологов, также широко ощущался населением.

В Геологической службе отметили, что сейсмическая активность в регионе связана с естественной тектонической динамикой западной части Колумбии, для которой характерны сильные землетрясения.

Жертвами стихии в Колумбии стали 24 человека, в том числе дети. 3 несовершеннолетних умерли из-за обрушения стены в Калима-Эль-Дарьене. В Сарсале погиб 1 человек, в Манисалесе – 2, а в Перейре – не менее 18 граждан.

По данным СМИ, военно-морские и военно-космические силы Колумбии мобилизовали ресурсы для помощи властям после землетрясения. Кроме того, спасатели и добровольцы начали разбирать завалы в поисках людей.

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