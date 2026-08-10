Росфинмониторинг выявил финансирование партии "Яблоко" из США и ФРГ

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Верховный суд России в рамках рассмотрения иска партии "Родина" о снятии "Яблока" с выборов в Госдуму огласил документы Росфинмониторинга, согласно которым партия получала деньги из-за рубежа через третьих лиц. Об этом сообщает ТАСС.

Из зачитанных в суде документов следует, что среди лиц, финансировавших "Яблоко", выявлены 72 человека, на счета которых с апреля по июль 2026 года поступали средства из Индии, Азербайджана, Грузии и Германии. Кроме того, некоторые пожертвования проходили через Армению, Израиль и США.

"Мы считаем, что есть все основания для удовлетворения иска в соответствии с законом, и просим снять "Яблоко" с выборов в Госдуму", – сказал представитель Генпрокуратуры в ходе своего выступления.

Среди оснований для снятия с выборов он назвал получение иностранного финансирования и нарушение законодательства о борьбе с экстремизмом.

Ранее председатель партии "Родина" Алексей Журавлев обвинил "Яблоко" в ведении предвыборной кампании с использованием иностранного финансирования. Он подал в Верховный суд иск об отмене регистрации федерального списка кандидатов партии. Однако ЦИК внесла все фракции, в том числе и "Яблоко", в федеральный бюллетень.

В свою очередь, глава партии Николай Рыбаков заявил, что не видит правовых оснований для удовлетворения иска Журавлева.

Голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет с 18 по 20 сентября. В бюллетене первые три места заняли фракции "Единая Россия", "Яблоко" и ЛДПР. Далее расположились Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди".