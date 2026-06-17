Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июня, 16:31

Политика

Голосование на выборах в Госдуму пройдет с 18 по 20 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. Соответствующее постановление приняла Центральная избирательная комиссия России.

"14 человек за, 1 воздержался", – заявила в ходе заседания комиссии глава ЦИК Элла Памфилова, слова которой приводит РИА Новости.

Согласно документу, в эти же даты пройдут и иные совмещенные с голосованием за будущих депутатов ГД выборы и референдумы, которые были назначены на 20 сентября 2026 года.

Владимир Путин ранее подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 20 сентября. При этом решение о продолжительности голосования, согласно законодательству РФ, должна была принять именно ЦИК.

В дни выборов откроется свыше 300 зарубежных избирательных участков, размещенных в более чем 150 государствах.

Срок полномочий избранных депутатов будет действовать 5 лет, то есть до сентября 2031 года. Количество мест останется прежним – всего 450. При этом одна половина депутатов будет избрана по партийным спискам, а вторая – по одномандатным округам.

Читайте также


политика

Почему зумеры массово увлеклись шахматами?

Для некоторых игра может выступить в роли дейтинга

Читать
закрыть

Как изменилась роль старшего поколения в воспитании детей?

Роза Сябитова уверена: старшее поколение больше не обязано заниматься внуками

Читать
закрыть

Как миллениалы борются с кризисом среднего возраста?

Одни осваивают роликовые коньки и бег, другие занимаются ретро-автомобилями и танцами на пилоне

Читать
закрыть

В каких случаях квас опасен для здоровья?

Лучше отказаться от напитка при гастрите, сахарном диабете, повышенном артериальном давлении

Читать
закрыть

Что важно знать о покупке черешни летом 2026 года?

Употребление некачественных плодов может привести к отравлениям и кишечным инфекциям

Читать
закрыть

Как победа РФ в Гааге повлияет на статус страны в мире?

Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства

Эксперты уверены: арбитраж в споре между РФ и Украиной выступил очень достойно

Читать
закрыть

Как сокращение льготной ипотеки скажется на россиянах?

Снижение доли льготной ипотеки пройдет постепенно – без резких шагов

Стоимость недвижимости, если сокращение произойдет, может измениться по-разному

Читать
закрыть

Как в РФ усилят защиту детей от деструктивного контента?

Обезопасить детей можно с помощью двух составляющих – образования учителей и образования родителей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика