Голосование на выборах в Госдуму пройдет с 18 по 20 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. Соответствующее постановление приняла Центральная избирательная комиссия России.

"14 человек за, 1 воздержался", – заявила в ходе заседания комиссии глава ЦИК Элла Памфилова, слова которой приводит РИА Новости.

Согласно документу, в эти же даты пройдут и иные совмещенные с голосованием за будущих депутатов ГД выборы и референдумы, которые были назначены на 20 сентября 2026 года.

Владимир Путин ранее подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 20 сентября. При этом решение о продолжительности голосования, согласно законодательству РФ, должна была принять именно ЦИК.

В дни выборов откроется свыше 300 зарубежных избирательных участков, размещенных в более чем 150 государствах.

Срок полномочий избранных депутатов будет действовать 5 лет, то есть до сентября 2031 года. Количество мест останется прежним – всего 450. При этом одна половина депутатов будет избрана по партийным спискам, а вторая – по одномандатным округам.