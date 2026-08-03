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03 августа, 03:54

Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Египте

Фото: depositphotos/MidoSemsem

Ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7, которое произошло на территории Египта. Об этом свидетельствуют данные европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Подземные толчки были зарегистрированы в 104 километрах к юго-востоку от города Порт-Саид, в котором проживают более 700 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

На момент публикации информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Камчатки. Эпицентр находился на глубине 18,5 километра, в 130 километрах от Петропавловска-Камчатского. В отдельных районах города интенсивность колебаний достигла 4 баллов.

Еще одно землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано у берегов Папуа-Новой Гвинеи. Его очаг залегал на глубине десять километров, а эпицентр находился в 211 километрах от города Кокопо.

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