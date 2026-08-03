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Взрыв в итальянском ресторане Balzi Rossi в Москве был устроен украинскими заказчиками для устрашения итальянцев, работающих в России. Об этом заявили в посольстве РФ в Риме.

Дипломаты подчеркнули, что Киев, планируя теракт в одном из лучших итальянских ресторанов Москвы, хотел показать итальянцам, что они тоже находятся под прицелом и могут в любой момент стать следующей жертвой.

"Теперь стало уже окончательно ясно, что взрыв в ресторане Balzi Rossi и другие теракты в России, в Монако, в других местах – это свидетельство того, что украинская террористическая зараза уже начинает распространяться по Европе и по Италии в частности", – отметили в дипмиссии.

В посольстве также подчеркнули, что все, кто продолжает общаться с представителями украинских властей, снабжает их деньгами и оружием, а также пытается оправдывать эти теракты, являются соучастниками таких преступлений.

Взрыв прогремел в столичном ресторане на Кудринской площади вечером в субботу, 1 августа. В этот момент заведение было закрыто на частное мероприятие. К месту происшествия оперативно прибыли следователи и криминалисты ГСУ СК РФ по Москве.

В ходе расследования удалось выяснить, что причиной ЧП стал подрыв самодельного взрывного устройства. Его пыталась пронести женщина, но ее остановил охранник. В результате они оба погибли, третьей жертвой стал посетитель. Кроме того, ранения получил 21 человек.

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с произошедшим. Мэр уточнил, что пострадавшие находятся в городских больницах, где им оказывают всю необходимую помощь.