Фото: телеграм-канал Baza

Взрыв произошел в ресторане на Кудринской площади в Москве, сообщает телеграм-канал Baza.

В настоящий момент на месте работают экстренные службы. По данным СМИ, ресторан был закрыт на частное мероприятие. Очевидец рассказал телеграм-каналу "112", что там взорвался газовый баллон.

От станции метро "Баррикадная" до Новинского бульвара перекрывают дорогу. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее в жилом доме в Японии, в городе Итикава префектуры Тиба, произошел взрыв на первом этаже трехэтажного здания. Из-за этого в доме и соседних строениях вылетели стекла. Двух человек госпитализировали.

