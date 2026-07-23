Один человек погиб в результате пожара после взрыва газа в Егорьевске

Фото: МАХ/"Прокуратура Московской области"

Один человек погиб в результате пожара в жилом доме в подмосковном Егорьевске, где произошел взрыв газового баллона. Об этом рассказал глава муниципального округа Дмитрий Викулов.

"К сожалению, после вскрытия квартиры, где произошел пожар, обнаружено тело погибшего", – написал он в MAX.

В настоящее время в школе № 4 развернут пункт временного размещения. Также подготовлен маневренный фонд на тот случай, если жители не смогут вернуться в свои квартиры.

Кроме того, по словам Викулова, будет оказано содействие в проведении срочного ремонта подъезда. Специалисты проверят несущие конструкции и возможность дальнейшей эксплуатации дома.

Взрыв газа и последовавший за ним пожар произошли в одной из квартир жилого дома в Егорьевске утром 23 июля. Эпицентром ЧП стала квартира на третьем этаже здания. Сообщалось о шести пострадавших.

Открытое горение удалось ликвидировать на площади в 60 "квадратов". Спасатели эвакуировали из дома 28 жильцов, среди них – семеро детей. По факту случившегося возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

