23 июля, 12:22Происшествия
Один человек погиб в результате пожара после взрыва газа в Егорьевске
Фото: МАХ/"Прокуратура Московской области"
Один человек погиб в результате пожара в жилом доме в подмосковном Егорьевске, где произошел взрыв газового баллона. Об этом рассказал глава муниципального округа Дмитрий Викулов.
"К сожалению, после вскрытия квартиры, где произошел пожар, обнаружено тело погибшего", – написал он в MAX.
В настоящее время в школе № 4 развернут пункт временного размещения. Также подготовлен маневренный фонд на тот случай, если жители не смогут вернуться в свои квартиры.
Кроме того, по словам Викулова, будет оказано содействие в проведении срочного ремонта подъезда. Специалисты проверят несущие конструкции и возможность дальнейшей эксплуатации дома.
Взрыв газа и последовавший за ним пожар произошли в одной из квартир жилого дома в Егорьевске утром 23 июля. Эпицентром ЧП стала квартира на третьем этаже здания. Сообщалось о шести пострадавших.
Открытое горение удалось ликвидировать на площади в 60 "квадратов". Спасатели эвакуировали из дома 28 жильцов, среди них – семеро детей. По факту случившегося возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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