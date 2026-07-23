Банановое дерево зацвело в "Аптекарском огороде"

Фото: MAX/"Аптекарский огород МГУ"

Японский банан зацвел в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве. Его можно найти в Субтропической оранжерее, сообщила пресс-служба сада.

"Это первое задокументированное цветение банана за всю историю оранжереи", – говорится в сообщении.

При этом, как подчеркнули в учреждении, соцветие еще не полностью раскрылось.

Ранее рогульник плавающий, известный как чилим или водяной орех, зацвел в Подмосковье. Он занесен в Красную книгу области. Растение можно увидеть в Иваньковском водохранилище, в Булатниковском пруду Ленинского округа, а также в трех луховицких ООПТ.

Окаменевшие плоды водяного ореха находятся в отложениях, возраст которых насчитывает свыше 70 тысяч лет. Его семена могут сохранять всхожесть до 12 лет.

