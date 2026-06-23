Первая земляника появилась в нацпарке "Лосиный остров"

Фото: МАХ/ФГБУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ"

Первые в этом году ягоды земляники появились в национальном парке "Лосиный остров" в Москве. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка.

Там отметили, что эта земляника, как правило, растет в солнечных местах. Ее цветение начинается в конце мая – начале июня, а сами ягоды появляются через месяц.

В "Лосином острове" добавили, что собирать ягоды на территории нацпарка нельзя, так как это особо охраняемая природная территория. Там напомнили, что земляника укрепляет почву и является пищей для животных, поэтому лучше оставить ее им.

Сохранение ягод поможет не нарушить естественный баланс экосистемы, подчеркнули в пресс-службе. Также гостей нацпарка призвали не мусорить и не топтать растения.

Ранее в "Лосином острове" распустились ярко-желтые ирисы. Увидеть их можно во время водных экскурсий и прогулки по Понтонной тропе. Эти цветы защищают почву, очищают воду и служат медоносом.