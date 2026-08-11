Соцфонд сократил срок рассмотрения заявлений на маткапитал до четырех дней

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Социальный фонд России ускорил рассмотрение заявлений на распоряжение материнским капиталом. Теперь этот процесс занимает в среднем четыре дня, сообщается в канале фонда в MAX.

Там добавили, что сам сертификат в основном формируется проактивно. Если же оформить автоматически не получается, специалисты стараются выдать его в кратчайшие сроки.

Ранее в Госдуме предложили сделать программу маткапитала бессрочной и расширить возможности ее применения. Как считает автор инициативы депутат Сергей Миронов, россиянам необходимо предоставить те ресурсы, в которых они действительно нуждаются.

Например, поскольку многие семьи не готовы брать ипотеку, льготу предлагается разрешить направлять на ремонт жилья или покупку отечественного автомобиля.

