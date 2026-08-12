12 августа, 09:22Происшествия
Житель Крыма погиб при атаке беспилотников
Фото: 123RF.com/sherbakvolodymir
Мирный житель Крыма погиб в результате атаки беспилотников минувшей ночью. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, мужчина погиб в поселке Новоселовское Раздольненского района. Аксенов выразил соболезнования его родным и близким.
Жителей региона чиновник призвал сохранять спокойствие и бдительность, а также доверять информации только из официальных источников.
В ночь на 12 августа Новороссийск и другие города Краснодарского края подверглись массированной атаке беспилотников. В частности, силы ПВО работали и в Севастополе.
В Новороссийске погиб восьмилетний ребенок, еще восемь человек пострадали. Обломки упали на 21 жилой дом и четыре предприятия. Кроме того, в поселке Волна Темрюкского района погиб мужчина, в Анапе и Геленджике повреждены жилые дома.