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12 августа, 09:22

Происшествия

Житель Крыма погиб при атаке беспилотников

Фото: 123RF.com/sherbakvolodymir

Мирный житель Крыма погиб в результате атаки беспилотников минувшей ночью. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, мужчина погиб в поселке Новоселовское Раздольненского района. Аксенов выразил соболезнования его родным и близким.

Жителей региона чиновник призвал сохранять спокойствие и бдительность, а также доверять информации только из официальных источников.

В ночь на 12 августа Новороссийск и другие города Краснодарского края подверглись массированной атаке беспилотников. В частности, силы ПВО работали и в Севастополе.

В Новороссийске погиб восьмилетний ребенок, еще восемь человек пострадали. Обломки упали на 21 жилой дом и четыре предприятия. Кроме того, в поселке Волна Темрюкского района погиб мужчина, в Анапе и Геленджике повреждены жилые дома.

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