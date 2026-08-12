В Москве не ожидается перепадов атмосферного давления до 16 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве до 16 августа не ожидается резких перепадов давления, атмосферный фон находится около климатической нормы. Об этом заявил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.

"Фон находится около климатической нормы, с небольшим отклонением вниз, поэтому по ночам давление может чуть понижаться, но буквально на пару миллиметров ртутного столба", – рассказал специалист.

При этом синоптик отметил, что в начале следующей недели возможно небольшое понижение давления. В то же время скачков показателя, которые бы повлияли на самочувствие жителей столицы, не ожидается.

Ранее стало известно, что в июле воздух в Москве был на 20% чище, чем год назад. По словам специалистов, этому способствовали погодные условия. При этом среднемесячная температура воздуха не превышала норму, а осадков было меньше положенного.