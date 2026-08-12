Медведев объяснил удары Киева по российским маркетплейсам

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Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с экспертным советом по созданию народной программы партии заявил, что киевский режим воюет не с руководством России и ее армией, а с обычными гражданами, поэтому маркетплейсы превратились в мишень для атак.

Политик отметил, что еще недавно действия против системы ЖКХ казались близкими к диверсии, но сейчас качество жизни определяют сетевые и платформенные решения, в том числе маркетплейсы. По его словам, о них нужно думать не только с точки зрения защиты, но и регулирования, так как выпадение любого звена в этой сфере может понизить уровень жизни.

"Чего, откровенно говоря, и враг тоже добивается, полагая, что это ударит по интересам обычных людей", – указал Медведев.

Он напомнил, что 10 лет назад мало кто знал само слово "маркетплейс". Однако сейчас платформенные решения стали системным элементом обеспечения основных социальных потребностей людей.

"Это чувствительная история", – сказал Медведев.

Кроме того, он подчеркнул, что малый бизнес априори патриотичен, так как работает непосредственно на земле и не может вывести капиталы за рубеж. Поэтому, по его мнению, вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства должны быть в программе партии.

"Это важнейший кусок экономики. Малый и средний бизнес – важнейший элемент экономической архитектуры страны", – добавил председатель "Единой России".

Отдельно он остановился на страховании малого и среднего бизнеса от военных рисков. Медведев признал, что это сложная задача.

"Мало того, что мы от мирового страхового рынка отрезаны, да еще и военные риски, конечно, очень высокие, чего там говорить", – констатировал он.

Тем не менее, по его словам, это не означает, что проблемой не нужно заниматься.

Ранее статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов заявил, что Wildberries достаточно успешно справляется с ликвидацией последствий атак беспилотников на склады. По его словам, компания перенаправляет логистические потоки.

Замминистра также отметил, что торговля в России исторически не пользовалась мерами поддержки, но сейчас ситуация уникальная. Минпромторг изучает предложения по поддержке селлеров после атак на склады Wildberries.

