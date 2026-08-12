Умер экс-депутат Госдумы Александр Романович

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Секретарь президиума центрального совета "Справедливой России" по вопросам международной политики, бывший депутат Госдумы Александр Романович скончался на 74-м году жизни. Об этом в своем телеграм-канале сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Он выразил глубокие соболезнования семье политика и рассказал, что Романович 20 лет жизни отдал защите интересов России на дальних рубежах. Он служил офицером в Мали, на Кубе, в странах Европы и Латинской Америки, а также в Анголе и Мозамбике. Его авторитет в вопросах международной политики и защиты прав ветеранов боевых действий был непререкаем, указал политик.

Лидер партии добавил, что бывший депутат внес существенный вклад в законотворческую работу, в том числе по вопросам поддержки участников спецоперации на Украине.

Романович родился 15 октября 1952 года в Москве. С 1970 по 1990 год он занимал офицерские должности в ВС СССР. С 2006-го был членом "Справедливой России". С 4 декабря 2011 по 5 октября 2016 года работал депутатом Госдумы VI созыва. С 25 марта по 5 октября 2016 года занимал пост вице-спикера Госдумы.