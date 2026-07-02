Умер первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Старовойтов

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Умер первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Старовойтов. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы, выразив соболезнования его родным и близким.

Уточняется, что чиновник скончался 30 июня на 47-м году жизни. Причины и обстоятельства смерти не приводятся.

Старовойтов занимал одну из ключевых должностей в столичной администрации, курировал вопросы координации работы городских ведомств, а также внес личный вклад в "становление современного российского федерализма и местного самоуправления".

Он был автором десятков федеральных законов в этой сфере.

"Невозможно переоценить его роль в формировании законодательства Москвы последних 15 лет", – подчеркивается в сообщении.

Старовойтов родился 11 июля 1979 года. Он окончил Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых по специальности "юриспруденция", после чего работал в правовых институтах и федеральных органах власти. Должности в аппарате мэра и правительства Москвы занимал с 2010 года.