В Ульяновске ребенок выпал из окна пятого этажа и выжил

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В Ульяновске трехлетний ребенок выжил после падения из окна квартиры, которая расположена на пятом этаже. Об этом сообщила пресс-служба Ульяновской областной детской больницы.

В результате случившегося мальчик пострадал, его госпитализировали. Сейчас оказывается вся необходимая медпомощь. Также выясняются обстоятельства, при которых ребенок мог выпасть из окна.

В медучреждении указали, что подобные инциденты чаще всего происходят по причине того, что малыш опирается на противомоскитную сетку, которая не рассчитана на вес ребенка.

Ранее 13-летняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже в жилом доме в Великом Новгороде. Инцидент произошел 27 июня на улице Большой Санкт-Петербургской. В результате пострадавшую доставили в детскую областную больницу. Следствие организовало проверку по факту произошедшего.