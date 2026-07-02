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02 июля, 14:18

Происшествия

В Ульяновске ребенок выпал из окна пятого этажа и выжил

Фото: 123RF.соm/liamest

В Ульяновске трехлетний ребенок выжил после падения из окна квартиры, которая расположена на пятом этаже. Об этом сообщила пресс-служба Ульяновской областной детской больницы.

В результате случившегося мальчик пострадал, его госпитализировали. Сейчас оказывается вся необходимая медпомощь. Также выясняются обстоятельства, при которых ребенок мог выпасть из окна.

В медучреждении указали, что подобные инциденты чаще всего происходят по причине того, что малыш опирается на противомоскитную сетку, которая не рассчитана на вес ребенка.

Ранее 13-летняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже в жилом доме в Великом Новгороде. Инцидент произошел 27 июня на улице Большой Санкт-Петербургской. В результате пострадавшую доставили в детскую областную больницу. Следствие организовало проверку по факту произошедшего.

Четырехлетний мальчик выпал из окна в Зеленограде

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