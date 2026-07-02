Набиуллина заявила, что ЦБ не видит чрезмерного роста сбережений россиян

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Центробанк (ЦБ) России не видит чрезмерного роста сбережений россиян. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе брифинга в рамках Финансового конгресса ЦБ РФ.

Она пояснила, что при снижении ставки норма сбережений закономерно должна уменьшаться, однако их уровень остается достаточно высоким и привлекательным.

"Мы при этом не видим как раз чрезмерного роста сбережений, который отражал бы такое поведение, что "все сберегать, не тратить". Данные этого пока не показывают", – добавила глава ЦБ.

Ранее экономист и политический аналитик Валерий Корнеев допустил, что Банк России может взять паузу в дальнейшем снижении ключевой ставки. По его мнению, это может случиться на фоне сохраняющихся проинфляционных факторов.

На данный момент ключевая ставка в России составляет 14,25% годовых. Она была понижена с 14,5% 19 июня.