ЦБ не исключил более высокую траекторию ключевой ставки

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Центробанк России не исключил более высокую траекторию ключевой ставки в среднесрочной перспективе для стабилизации инфляции на цели. Об этом говорится в "Резюме обсуждения ключевой ставки", документ опубликован на сайте регулятора.

"С учетом имеющихся данных и реализации проинфляционных рисков для стабилизации инфляции на цели в среднесрочной перспективе может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось в апрельском прогнозе", – пояснили в регуляторе.

ЦБ отметил, что улучшение текущей инфляционной динамики формировало основания для снижения ключевой ставки. Однако реализовавшиеся с апрельского заседания проинфляционные риски сократили пространство для смягчения денежно-кредитной политики.

Тем временем в ВТБ ожидают, что регулятор на следующем заседании изменит свой прогноз по средней ключевой ставке на 2027 год, подняв диапазон с 8–9 до 10–11%. Банк планирует учитывать новый прогноз в стратегическом планировании.

На данный момент ключевая ставка в России составляет 14,25% годовых. Она была понижена с 14,5% 19 июня.