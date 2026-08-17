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17 августа, 12:17

Шоу-бизнес

Актера Ричарда Гира осудили за роман с молодой актрисой в "Асимметрии"

Фото: AP/Markus Schreiber

76-летний актер Ричард Гир сыграет любовную пару с 28-летней актрисой Дианой Силверс в картине "Асимметрия". Однако разница в возрасте между артистами уже вызвала споры в интернете, передает RadarOnline.

По сюжету Гир играет знаменитого писателя Эзру, а Силверс – его молодую литературную ассистентку Элис. Между персонажами завязываются тайные отношения. Съемки проходят в Нью-Йорке. В одной из сцен герои отправляются на свидание за мороженым и сидят на залитой солнцем скамейке в парке.

Большая разница в возрасте не случайная деталь, а важная часть истории. Источник, знакомый с производством фильма, отметил, что сюжет должен заставить зрителей задуматься о дисбалансе в отношениях между известным зрелым писателем и молодой женщиной.

Концепция уже подверглась критике, так как часть пользователей считает, что Голливуд снова предлагает романтическую историю, которая построена вокруг мужчины, чей возраст значительно больше его возлюбленной.

Кроме того, фильм вызвал дополнительный интерес к личной жизни самого Гира – его третья супруга, публицистка Алехандра Силва, младше на 33 года. В 2018 году пара поженилась и сейчас воспитывает двух сыновей.

Сама Силва говорила, что не игнорирует разницу в возрасте между супругами, но убеждена в том, что сильная связь может сделать ее "несущественной".

Ранее певица Сати Казанова ответила на критику, связанную с выбором имени для дочери. Она назвала девочку Анагхой и отметила, что такие имена не являются чем-то необычным, поскольку многие индийские имена, такие как Зита, Гита или Индира, уже плотно прижились в России.

Она также добавила, что в русской традиции встречаются имена, которые могут показаться необычными, например Велислава или Агафья.

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