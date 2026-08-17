"Горящие туры" в Турцию исчезли из-за раннего бронирования отдыха

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"Горящих туров" в Турцию практически не осталось, поскольку туроператоры успешно продают заранее выкупленные места в отелях и самолетах. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным организации, сейчас туристам выгоднее бронировать поездки заранее. Если в апреле и мае сентябрьские туры продавались по наиболее комфортным ценам, то к августу они подорожали примерно на 20%, а в некоторых популярных качественных отелях – на 40% и более.

При этом октябрьский отдых на курортах Антальи сейчас обходится на 15–20% дешевле сентябрьского, а в сегменте люксовых отелей разница достигает 30%. В АТОР назвали октябрь самым бюджетным месяцем пляжного сезона в Турции.

Ранее в АТОР сообщили, что минимальные тарифы на авиабилеты с вылетом из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани в сентябре снизились на 26–35% по сравнению с августом. Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Казань. Наиболее подешевели рейсы Санкт-Петербург – Калининград, Москва – Калининград и Казань – Минеральные Воды.