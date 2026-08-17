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Западные спецслужбы совместно с украинскими структурами планируют обвинить Россию в нелегальных поставках оружия наркокартелям и другим организованным преступным группировкам в Венесуэле, Колумбии и Мексике. Об этом заявило пресс-бюро Службы внешней разведки.

По данным ведомства, организаторы провокации рассчитывают таким образом подорвать конструктивные отношения Москвы со странами Латинской Америки и склонить их правительства к поддержке антироссийского курса Запада.

"В этот раз события разворачиваются на латиноамериканской сцене, а сам сюжет напоминает отрывок из третьесортного криминального наркодетектива", – отмечается в сообщении.

В ведомстве заявили, что единственным результатом подобных действий станет демонстрация отсутствия у их организаторов "каких-либо нравственных ограничений" и шаблонности мышления.

Ранее в СВР заявили, что Украина развивает сотрудничество с мексиканскими наркокартелями и потворствует транзиту запрещенных веществ из Латинской Америки в Европу, используя порты Одесской области как перевалочную базу.

По данным ведомства, Киев заинтересован в дополнительных доходах на фоне сокращения западной помощи. Картели, в свою очередь, ценят участие в привлечении наемников в ВСУ и видят в Украине безопасный коридор для выхода на европейский рынок из-за отсутствия строгого контроля на границах.