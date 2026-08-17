Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 августа, 11:27

Политика
Главная / Новости /

СВР: Запад планирует обвинить Россию в поставках оружия латиноамериканским наркокартелям

Запад планирует обвинить Россию в поставках оружия латиноамериканским наркокартелям – СВР

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Западные спецслужбы совместно с украинскими структурами планируют обвинить Россию в нелегальных поставках оружия наркокартелям и другим организованным преступным группировкам в Венесуэле, Колумбии и Мексике. Об этом заявило пресс-бюро Службы внешней разведки.

По данным ведомства, организаторы провокации рассчитывают таким образом подорвать конструктивные отношения Москвы со странами Латинской Америки и склонить их правительства к поддержке антироссийского курса Запада.

"В этот раз события разворачиваются на латиноамериканской сцене, а сам сюжет напоминает отрывок из третьесортного криминального наркодетектива", – отмечается в сообщении.

В ведомстве заявили, что единственным результатом подобных действий станет демонстрация отсутствия у их организаторов "каких-либо нравственных ограничений" и шаблонности мышления.

Ранее в СВР заявили, что Украина развивает сотрудничество с мексиканскими наркокартелями и потворствует транзиту запрещенных веществ из Латинской Америки в Европу, используя порты Одесской области как перевалочную базу.

По данным ведомства, Киев заинтересован в дополнительных доходах на фоне сокращения западной помощи. Картели, в свою очередь, ценят участие в привлечении наемников в ВСУ и видят в Украине безопасный коридор для выхода на европейский рынок из-за отсутствия строгого контроля на границах.

Читайте также


политика

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

Где в России чаще всего теряются дети и как их защитить?

Дети теряются в общественных местах (транспорт, торговые центры, кинотеатры, парки)

Читать
закрыть

Как проголосовать дистанционно?

Голосовать онлайн можно без предварительной регистрации на выборы

Система ДЭГ прошла все публичные тестирования, выдержала нагрузки и попытки взлома

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика