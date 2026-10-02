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02 октября, 18:11

Культура

Образованная после слияния Paramount и Warner Bros. компания получила название Skydance

Фото: 123RF.com/mixmotive

Компания, которая образовалась после завершения слияния медиахолдингов Paramount Skydance и Warner Bros., будет называться Skydance. Об этом сообщил генеральный директор Paramount Дэвид Эллисон в соцсети X.

"Paramount и Warner Bros. формировали культуру на протяжении более чем 100 лет. Объединяя их, мы не переписываем историю – мы даем этим легендарным студиям более мощный двигатель", – сказал он.

При выборе названия для новой компании была поставлена цель сохранить "уникальную идентичность" обоих медиахолдингов.

Как рассказал Эллисон, необходимо было придумать такое название, которое сформировало бы уникальный образ организации, позволяя при этом Paramount и Warner Bros., а также всем выдающимся брендам оставаться в центре внимания.

Ранее стало известно, что американский бизнесмен Илон Маск может войти в состав акционеров медиакомпании Paramount после того, как она завершит процесс поглощения Warner Bros.

Paramount рассматривал дополнительные источники финансирования для укрепления финансового положения после сделки. Руководство компании обсуждало кандидатуру Маска для внесения в синдикат акционеров. Над этим думал сам Эллисон.

Paramount Skydance заявила о готовности приобрести Warner Bros. в декабре 2025 года. Она предложила за медиаконцерн 108 миллиардов долларов.

После этого Warner Bros. рекомендовала совету акционеров отказаться от сделки с PS, пояснив, что корпорация последовательно вводила их в заблуждение относительно надежности и безопасности сделки о покупке транснационального конгломерата СМИ и развлечений.

После этого PS предложила 31 доллар за каждую акцию. Также в соглашение вошла компенсация WBD в размере 7 миллиардов долларов на случай, если сделка сорвется из-за проблем с регулирующими органами.

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