Express: принц Уильям перелез через забор и посадил национальное дерево в Уэльсе

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Наследник британского престола принц Уэльский Уильям перелез через колючий забор и посадил национальное дерево Уэльса. Об этом сообщает Express.

Это произошло во время поездки принца в Монмутшир. Он посетил деревню, которая зимой пострадала от наводнения из-за реки Монноу. Тогда из-за шторма "Клаудия" всего за сутки выпала месячная норма осадков, затопив местность четыре раза.

Оказавшись на местной ферме, Уильям присоединился к команде волонтеров Stump Up for Trees. Они вместе собирали семена полевого клена, и принц предложил сорвать те, которые находятся повыше. По словам мужчины, он заметил, что ростом выше остальных волонтеров.

Затем принц посадил саженец дуба скального – национального дерева Уэльса. Чтобы пройти к месту, где нужно посадить дерево, Уильяму пришлось перелезть через забор с колючей проволокой.

По данным СМИ, пользователи соцсетей отметили энергичность и активность представителя королевской семьи, заявив, что принц "умеет все" и он очень бодрый. Один из комментаторов даже пошутил, поздравив "тренера Уильяма".

Ранее пользователи Сети восхитились новым снимком старшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон – принца Джорджа, которому недавно исполнилось 13 лет. На снимке, сделанном в Кенсингтонском дворце, мальчик запечатлен в белой рубашке и черном костюме.

Публикация собрала почти 4,5 тысячи комментариев, подавляющее большинство которых оказались восторженными. Люди назвали Джорджа красавчиком и отметили, что принц выглядит взрослым.