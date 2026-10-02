Меган Фокс стала лицом рекламной кампании препарата от эректильной дисфункции

Фото: ТАСС/Invision/Evan Agostini

Американская актриса Меган Фокс приняла участие в рекламной кампании препарата от эректильной дисфункции, сообщает портал People.

Фокс призналась, что чувствовала себя "рожденной для этой роли", и добавила, что сложно найти более подходящего человека для этого проекта. При этом, по словам актрисы, на съемках она попросила продюсеров немного смягчить тон рекламы: они предлагали много дерзких шуток и намеков, а актриса, в свою очередь, просила "сбавить градус".

Главная цель кампании – уменьшить стыд вокруг темы эректильной дисфункции и побудить мужчин открыто обсуждать проблему.

"Вы не бракованный. С вами все так. Об этом можно говорить. Не нужно это скрывать", – сказала Фокс.

Актриса убеждена, что мужественность не должна зависеть от сексуальной активности. Она считает важным развеять стигму вокруг ЭД и информировать людей, поскольку проблема широко распространена.

По словам Фокс, любой человек, который состоял в длительных отношениях, знает, что сексуальная жизнь переживает "как взлеты, так и падения".

"В такие моменты важны разговоры, прозрачность и поддержка партнера", – отметила артистка.

Ранее актриса Сидни Суини появилась в рекламе букмекерской компании в обнаженном виде. В ролике части тела девушки были прикрыты только спортивным инвентарем, например мячами для американского футбола.

Видео набрало более 46 миллионов просмотров, однако актриса столкнулась с критикой. Например, британская бегунья Эми Хант подчеркнула, что за профессиональным спортом, по ее мнению, стоят тяжелая работа, пот, кровь и слезы. Австрийская пловчиха Ариарне Титмус, в свою очередь, назвала такой подход ударом по женщинам.

