Сидни Суини потеряла более 200 тыс подписчиков из-за рекламы в обнаженном виде

Актриса Сидни Суини потеряла сотни тысяч подписчиков и спровоцировала шквал критики профессиональных спортсменов из-за съемок в рекламе букмекерской компании в обнаженном виде. Интимные места звезды Голливуда при этом были либо прикрыты минимально, либо не закрыты вовсе. Подробности – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.

"Худший ролик в спорте"

1 из 4

Секс-символ Голливуда, 29-летняя актриса Сидни Суини наделала шума своим появлением в рекламе ставочного сервиса в минимальном количестве одежде, а в некоторых кадрах и вовсе полностью обнаженной.

К утру 15 сентября видео набрало более 46 миллионов просмотров. В ролике части тела девушки нередко прикрыты лишь спортивным инвентарем вроде мячей для американского футбола. В одной из сцен Суини сидит на баскетбольном кольце и крутит мяч на пальце, при этом ее грудь скрыта лишь волосами. Кроме видео, появились и откровенные фото звезды сериала "Эйфория" со спортивным инвентарем.

Участие в провокационной рекламе было для Суини и выгодной бизнес-инвестицией: она стала стратегическим партнером сервиса и получила долю в компании. Однако интернет-аудитория восприняла такой перфоманс крайне неоднозначно.

"Вы шутите?! Этот рекламный ролик нелеп", "спасибо за поддержку обесценивания женщин ради взглядов мужчин", "это не спорт, вы делаете порно! Это отвратительно и разбивает сердце", "это слишком, особенно в контексте спорта, похоже на съемку рекламы Playboy", "худший рекламный ролик, который я видела в спорте. Вы на самом деле не могли придумать ничего лучше?", "что обнаженное тело вообще имеет общего со спортом?", "девушка... у тебя есть какие-нибудь другие таланты, кроме этого?", "так грустно представлять женщин в спорте подобным образом", – написали разгневанные комментаторы.

Однако среди возмущенных нашлось и немало тех, кто оценил смелый образ голливудской красавицы. И мало кого удивит, что многие из них мужчины.

"Красивая греческая богиня", "ирония в том, что люди говорят о праве женщины на свободу выбора и одновременно осуждают женщину за выбор, с которым они не согласны. То, что Сидни уверена в себе, женственна и сексуальна, не стирает ее талант или достижения других", "если у тебя нет ненавистников, то ты мертв", "люди такие чувствительные, хотя это просто рекламный ролик", "мне это нравится, а завистники будут всегда", "пришлось посмотреть видео 100 раз, чтобы понять, смогу ли я возмущаться, но оказалось, что не смогу", – встали на защиту актрисы зрители.

По данным аналитической компании Social Blade, за первые 3 дня после публикации ролика в соцсетях актрисы аудитория ее страницы приросла на 50 тысяч человек. Однако после обстановка резко поменялась: к вечеру 14-го от нее отписалось более 200 тысяч пользователей. Да, с учетом того, что за жизнью Суини (и за новыми образами, само собой) на ее странице следят 25 миллионов фолловеров, потеря не столь масштабна, однако тенденция налицо.

При этом актриса не растерялась и опубликовала серию фотографий со спортсменами, которые тоже раздевались перед камерой. Например, в их числе футболистка Меган Рапино, боец UFC Ронда Раузи и теннисистка Серена Уильямс. Нашлось в подборке место и мужчинам, среди которых игрок в американский футбол Майлз Гарретт и баскетболист Карл-Энтони Таунс. Судя по всему, этим актриса хотела сказать, что стала далеко не первой, кто зашел в мир спорта без одежды.

"Гиперсексуализированный контент"

Фото: Эми Хант. Legion-media.com/Alamy Live News/MI News & Sport

Несмотря на отсылки к звездам спорта, которые снимались в горячих фотосессиях, многих профессионалов в своих видах это не убедило.

К примеру, возмущение высказала звезда легкой атлетики Эми Хант, причем сделала она это сразу после забега на 200 метров во время Абсолютного чемпионата мира по легкой атлетике в Будапеште. По ее мнению, за победами стоят кровь, пот и слезы, а не голое тело со спортивным инвентарем в кадре.





Эми Хант легкоатлетка Сидни Суини, вот как выглядит женский спорт! <...> Когда ты женщина в спорте, это не всегда красиво. Это не всегда гламурно. Это не всегда сексуально.

Не в восторге от рекламы осталась и серфингистка Фелисити Палматир. В беседе с журналистами она подчеркнула, что подобная кампания разрушительна, особенно для девушек.

"Просто гиперсексуализированный контент. Мы хотим, чтобы нас ценили за то, что мы можем сделать, а не за то, как мы выглядим", – заявила спортсменка.

Громко высказалась и четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Ариарне Титмус, которая назвала рекламу с участием голливудской актрисы "дерьмовой".

"Я не могу описать, насколько взбешена, когда смотрю это. Это не только плевок в лицо каждой женщине, которая посвятила свою жизнь совершенствованию своего мастерства, но и каждой женщине, которая любит спорт за то, чем он является на самом деле, – командную работу, дружбу, преданность, единство. Как мы живем в мире, где монетизация женского тела и сексуализация женского спорта до сих пор существуют?" – эмоционально высказалась пловчиха в Сети.

Гимнастка Грейси Крамер тоже не осталась в стороне от темы. В соцсетях она опубликовала видео своих тяжелых тренировок.

"Не знаю, что делала Сидни Суини, но вот как выглядит женщина в спорте", – подписала ролик спортсменка.



Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/gracie.kramer

Этим видео она запустила флешмоб, к которому присоединились и многие другие атлеты. В России скандал тоже не остался незамеченным. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с газетой Metro отметила, что в нашей стране не слишком тепло принимают подобные фотосессии со спортсменами. Причем ориентируется она на личный опыт участия в подобном перфомансе 25-летней давности для одного из журналов вместе с другими атлетами.

"А мы ведь там даже не были голыми-голыми. Мы просто думали, что это красивая фотосессия спортсменов, которая покажет наши мышцы, красоту спортивных тел, а мне до сих пор об этом пишут, как будто я вчера снималась, будучи уже депутатом. Это нормально? Я вообще-то тогда спортсменкой была, в закрытом комбинезоне бегала. Но у нас такая страна – и ничего тут не сделать. Это не хорошо и не плохо. За границей это работает, а у нас – нет", – подчеркнула Журова.

При этом она обратила внимание, что те же гимнастки выступают в купальниках и никого это не смущает.

"Но стоит им в этих же купальниках поучаствовать в каких-нибудь съемках – тут же их начнут обвинять в сексуализации спорта. Доходит до абсурда: один человек мне недавно сказал, что чирлидинг нужно запретить в школах только потому, что это "секс". Я посоветовала ему к врачу сходить", – сказала парламентарий.

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/susannagiovanardi

Хейт в адрес актрисы не поддержала и бывшая теннисистка, а ныне модель Сюзанна Джованарди, которая встала на защиту Суини на своей странице.





Сюзанна Джованарди бывшая теннисистка, модель Сидни Суини – причина, по которой каждая девушка должна попробовать себя в спорте. Не из-за того, как ты выглядишь, а из-за того, кем это тебя делает.

Сама Джованарди тоже не раз участвовала в откровенных фотосессиях, в то время как ее спортивная карьера не задалась. В частности, перед стартом Открытого чемпионата США по теннису (US Open) она опубликовала снимок в купальнике, который разорвал соцсети. Поклонники модели даже предложили сделать ее чемпионкой турнира, пусть она даже и не выходит на корт.