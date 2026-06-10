Актриса Суини ответила на критику Кэсси в последнем сезоне "Эйфории"

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Американская актриса Сидни Суини ответила на критику сюжетной линии своей героини Кэсси Ховард в третьем сезоне сериала "Эйфория". Ее слова передает Vanity Fair.

Сюжетная линия Ховард стала одной из самых обсуждаемых в Сети, в частности, из-за откровенных сцен. Как считает сама артистка, развитие Кэсси логично связано с внутренними проблемами девушки.

"С самого начала видно, что Кэсси нужно, чтобы ее любили. Ей необходимо одобрение других людей. Она не знает, как любить себя, если ее не любит кто-то другой", – отметила Суини.

По словам актрисы, она обсуждала откровенные сцены с создателем картины Сэмом Левинсоном заранее. Он отправил Суини сценарии, после чего они обговорили все детали.

Артистка указала, что не одобряет некоторые поступки Кэсси, однако воспринимает их в качестве части актерской работы. При этом в сериале есть и моменты, где актриса сочувствует своей героине и понимает ее. Кроме того, Суини обратила внимание, что в сериал не добавили сцены с ее танцами на шесте, по которым она брала уроки.

Ранее финальный эпизод сериала "Эйфория" вызвал бурную реакцию из-за показа нацистского флага и татуировки со свастикой. К концу серии героиня Фэй Валлерант, которую сыграла актриса Хлои Черри, оказывается в откровенной сцене с наркоторговцем Уэйном, воплощенным Тоби Уоллесом.

На стене спальни за спиной мужчины можно увидеть нацистский флаг. Интернет-пользователи выразили недовольство этой сценой, сочтя ее излишней.

