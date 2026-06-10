Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Европейцам стоит запретить дышать воздухом, который приносится из России, заявили в посольстве РФ в Нидерландах.

Это стало ответом на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что в новый пакет санкционного списка против России предлагается ввести запрет на импорт рыбной продукции.

В дипмиссии призвали Евросоюз готовиться к росту цен и указали на то, что у них есть "идея получше".

"Еврократы могли бы просто запретить европейцам дышать воздухом, приносимым ветром из России", – написали представители посольства на странице в Х.

Ранее ЕС ввел санкции против 16 педагогов и руководителей молодежных организаций, а также детских центров России. Это затронуло в том числе Всероссийский детский центр "Алые паруса" в Евпатории, Всероссийский детский центр "Орленок" в Туапсе и другие организации.

Посольство России в Лондоне указало на то, что санкции основаны на искажении фактов о детях, которые были спасены из зоны боевых действий. Владимир Путин также назвал решение правящих европейских элит вводить санкции против детских центров чушью и бредом.

