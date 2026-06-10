График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июня, 17:02

Политика

Посольство России предложило ЕС запретить европейцам дышать российским воздухом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Европейцам стоит запретить дышать воздухом, который приносится из России, заявили в посольстве РФ в Нидерландах.

Это стало ответом на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что в новый пакет санкционного списка против России предлагается ввести запрет на импорт рыбной продукции.

В дипмиссии призвали Евросоюз готовиться к росту цен и указали на то, что у них есть "идея получше".

"Еврократы могли бы просто запретить европейцам дышать воздухом, приносимым ветром из России", – написали представители посольства на странице в Х.

Ранее ЕС ввел санкции против 16 педагогов и руководителей молодежных организаций, а также детских центров России. Это затронуло в том числе Всероссийский детский центр "Алые паруса" в Евпатории, Всероссийский детский центр "Орленок" в Туапсе и другие организации.

Посольство России в Лондоне указало на то, что санкции основаны на искажении фактов о детях, которые были спасены из зоны боевых действий. Владимир Путин также назвал решение правящих европейских элит вводить санкции против детских центров чушью и бредом.

Читайте также


политика

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

Зачем меняются правила авторизации на российских сайтах?

Поскольку почта имеет персональные данные, они могут утечь куда-либо за рубеж

Читать
закрыть

Как бороться со спросом на препарат от болезни Паркинсона среди детей?

Эксперты уверены: нужно ужесточить рецептурный отпуск

Читать
закрыть

В каких парках Москвы можно заключить брак летом 2026 года?

Одной из площадок стал отреставрированный восточный флигель усадьбы Воронцово

В музее-заповеднике "Коломенское" до 2026 года планируют пожениться порядка 1 000 пар

Читать
закрыть

Зачем в еду стали добавлять личинки мух?

В итоговом продукте содержится до 60% белка

Читать
закрыть

Чем может обернуться частое употребление мороженого?

Лакомство может вызвать тяжесть в желудке и метеоризм

Ежедневное употребление мороженого увеличит нагрузку на пищеварение и поджелудочную железу

Читать
закрыть

Почему риск воспаления сухожилия увеличивается на отдыхе?

Причиной недуга становятся чрезмерные нагрузки из-за слишком долгих прогулок на отдыхе

Человек в течение года не занимается спортом, ведет малоактивный образ жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика