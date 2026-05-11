ЕС внес в санкционный список против РФ 16 физлиц и 7 организаций

Евросоюз ввел санкции против 16 педагогов и руководителей молодежных организаций, а также детских центров России. Это следует из опубликованного Советом ЕС документа.

Согласно ему, рестрикции распространились на Нахимовское военно-морское училище Минобороны РФ, Региональное отделение ДОСААФ Севастополя и пять детских центров России. В частности, в список включили Всероссийский детский центр "Алые паруса" в Евпатории, Всероссийский детский центр "Орленок" в Туапсе и другие организации.

23 апреля Совет ЕС утвердил 20-й пакет санкций против России. В рамках новых рестрикций Евросоюз ввел дополнительные импортные ограничения на товары, приносящие России значительный доход. Также он расширил запрет на организации, которые продолжают распространять контент подсанкционных СМИ.

По данным Евросовета, ЕС в новом пакете санкций против России ввел самое большое количество ограничений в отношении физических и юридических лиц за последние 2 года.

В ответ на это Россия расширила список чиновников ЕС, которым запрещен въезд в страну. Москва включила в черный список граждан, которые подрывают территориальную целостность страны, ответственны за введение антироссийских санкций и нанесение ущерба отношениям РФ с третьими странами, а также физлиц, препятствующих морскому судоходству в интересах Москвы.

