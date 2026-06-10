В Татарстане врачи удалили зуб из яичника пациентки

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Врачи в Татарстане удалили из яичника 28-летней женщины зуб, рассказали в пресс-службе Республиканской клинической больницы.

В ходе профилактического осмотра у пациентки была обнаружена дермоидная киста размером 6 сантиметров. Доброкачественное образование требовало удаления.

Вся процедура заняла около 30 минут, операцию провели лапароскопически, то есть без больших разрезов, через проколы. В кисте находился не только зуб, но также волосы и жир.

Ранее кисту с зубами удалили у 19-летней девушки в Липецкой области. При этом данное доброкачественное новообразование появилось еще во время внутриутробного развития. Операция прошла без осложнений, а пациентку уже выписали.

