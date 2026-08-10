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10 августа, 14:17

Происшествия

Семьям погибших из-за атаки БПЛА в Нижнекамске выплатят по 2 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Семьи погибших в результате атаки беспилотников в Нижнекамске получат выплаты в размере 2 миллионов рублей, сообщила пресс-служба главы Татарстана.

Пострадавшим, в зависимости от степени тяжести, выплатят до 300 тысяч рублей. Помимо этого, предусмотрена выплата за частичное и полностью утраченное имущество.

Атака дронов на Нижнекамск произошла 10 августа. Возбуждено уголовное дело о теракте – согласно информации следствия, БПЛА атаковали жилые дома и промышленные объекты города, где находились гражданские лица.

Погибли 13 человек, за помощью к медикам обратились 75 местных жителей. Для пострадавших открыт пункт временного размещения (ПВР). В Татарстане объявлен траур.

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