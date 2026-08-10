ПВР развернули в Нижнекамске после атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Мой Нижнекамск"

В Нижнекамске открыли пункт временного размещения (ПВР) для жителей, которые пострадали от атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в телеграм-канале исполкома города.

ПВР открыт на базе лицея № 3 имени А. С. Пушкина. Пострадавшие могут получить питьевую воду, горячее питание и сухие пайки. Спортивный зал учебного заведения вмещает 100 человек.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с News.ru заявил, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Нижнекамск является террористическим актом, цель которого – дестабилизация ситуации в России.

По его словам, такими методами Киев рассчитывает заставить Москву остановить или ненадолго заморозить боевые действия. Украине это необходимо для восполнения арсенала и перестройки вооруженных сил.

Атака БПЛА на Нижнекамск произошла 10 августа. По данному факту возбуждено уголовное дело о теракте. По информации следствия, украинские дроны целились на жилые дома и промышленные объекты города. На атакованных объектах находились гражданские лица.

Погибли 13 человек, за помощью к врачам обратились 75 местных жителей. В Татарстане объявлен траур.

