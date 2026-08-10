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10 августа, 18:48

Происшествия

Число пострадавших при атаке БПЛА на Нижнекамск выросло до 78 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Число пострадавших при атаке украинских беспилотников на Нижнекамск увеличилось до 78 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Татарстана Рустама Минниханова.

"25 человек находятся в больницах, двое тяжелых в (Набережных. – Прим. ред.) Челнах, остальные здесь (в Нижнекамске – Прим. ред. ). Всем оказывается помощь, мы их посетили, со всеми переговорили", – сказал глава региона.

Дроны Вооруженных сил Украины нанесли удар по Нижнекамску 10 августа. В результате погибли 13 человек. В Татарстане объявлен траур.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело о теракте. По информации следствия, беспилотники атаковали жилой сектор и городские промышленные объекты, где находились мирные жители.

Граждане Узбекистана и Таджикистана погибли при атаке БПЛА в Нижнекамске

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