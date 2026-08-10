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10 августа, 11:09

Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту атаки ВСУ на Нижнекамск

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на объекты в Нижнекамске в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, удары наносились с помощью беспилотных летательных аппаратов по жилому сектору и объектам промышленности города. В результате погибли мирные жители, в том числе ребенок, несколько десятков человек пострадали. В ведомстве подчеркнули, что на атакованных объектах находились гражданские лица, не имеющие отношения к военным действиям.

Следователи и криминалисты проводят комплекс мероприятий по сбору доказательств на местах происшествий, устанавливают тип и модель использованных беспилотников, а также все обстоятельства произошедшего. Ведется работа по выявлению лиц, причастных к совершению преступления, их действиям будет дана уголовно-правовая оценка.

Массированная атака беспилотников на Нижнекамск произошла в понедельник, 10 августа. Число погибших в результате ударов достигло 13 человек, пострадали более 35.

В Татарстане объявлен траур. Прокуратура республики организовала горячую линию для жителей Нижнекамска. В МИД России назвали произошедшее военным преступлением.

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