Суд в Москве арестовал мужчину по делу об истязании родителей-пенсионеров

Фото: MAX/"Суды общей юрисдикции города Москвы"

Бутырский районный суд Москвы заключил под стражу до 6 октября Максима Куделина, обвиняемого в истязании родителей. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

По данным следствия, он в течение полугода лишал своих родителей-пенсионеров продуктов питания. Кроме того, он ограничивал им доступ на кухню, избивал, отбирал телефоны и не выпускал из квартиры. Из-за этого пожилые люди не могли обратиться за медицинской помощью.

Ранее в Нижнем Новгороде вынесли приговор двум 15-летним подросткам и 42-летней женщине. Последняя убедила детей избить за денежное вознаграждение хозяйку дома в поселке Устиново. В этом же доме жила и сама злоумышленница.

62-летнюю пенсионерку несколько дней избивали руками, ногами и деревянной битой. Подростки получили по 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, а их взрослая сообщница осуждена на 8 лет колонии общего режима.

