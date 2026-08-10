Подозрительный предмет уничтожили под машиной на юге Москвы

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Специалисты уничтожили подозрительный предмет, обнаруженный под автомобилем в столичном районе Братеево. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"В настоящее время подозрительный предмет уничтожен направленным взрывом, его фрагменты отправлены на экспертизу", – рассказали агентству в оперативных службах.

В результате произошедшего никто не пострадал.

10 августа участок Паромной улицы от дома 7, корпуса 5, до Братеевской улицы перекрывали из-за подозрительного автомобиля. На месте работали специалисты, в том числе саперы.

