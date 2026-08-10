В Красноярске экс-сотрудницу банка признали невменяемой после кражи 107 млн руб

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В Красноярске перед судом предстанет бывшая сотрудница банка, обвиняемая в мошенническом хищении средств VIP-клиентов на сумму более 107 миллионов рублей. Экспертиза признала ее невменяемой, поэтому вероятнее всего, что к ней применят принудительные меры медицинского характера, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, женщина, работая в финансовой организации, на протяжении шести лет подделывала заявления, доверенности и другие документы от имени клиентов. Деньги она переводила на подконтрольные счета и обналичивала через кассу.

Коллеги и сами владельцы средств долгое время доверяли женщине и не подозревали, что та совершает противоправные действия. В результате потерпевшими были признаны 11 человек.

Когда о ситуации стало известно, было возбуждено уголовное дело. В надзорном ведомстве уточнили, что на имущество сожителя фигурантки наложен арест на сумму 72,4 миллиона рублей. Следствие считает, что активы были приобретены на похищенные деньги.

Ранее полицейские в Тюмени нашли и вернули мужчине 1 миллион рублей, который он забыл в оставленной на улице сумке. По данным регионального главка МВД, потерпевший планировал взять рюкзак с деньгами в поездку, но случайно оставил его на лавке у дома.

Когда мужчина вспомнил о сумке, ее уже на месте не было. После этого был задержан 21-летний молодой человек, который признался, что проезжал мимо на электросамокате, заметил вещь и решил ее забрать. Правоохранители изъяли похищенное и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело.

