Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня, 16:26

Общество

Полицейские в Тюмени вернули мужчине забытый им на лавке 1 млн рублей

Фото: MAX/"Полиция Тюменской области"

Полицейские в Тюмени нашли и вернули мужчине 1 миллион рублей, который он забыл в сумке на лавке у дома. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

По информации ведомства, мужчина планировал взять сумку с деньгами в поездку, но случайно оставил ее на лавке. Когда он вспомнил о ней, сумки на месте уже не было.

После этого сотрудники уголовного розыска по горячим следам вычислили и задержали 21-летнего молодого человека, который признался, что проезжал мимо на электросамокате, заметил вещь и решил ее забрать.

Правоохранители изъяли похищенное и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве подростки нашли сумку с 88 тысячами долларов. Часть денег они сожгли, а часть – забрали с собой. Позже выяснилось, что сумку выбросила из окна 7-летняя дочь владелицы после ссоры. Купюры частично разлетелись по району.

"Московский патруль": мужчина украл женскую сумку в ресторане на улице Высоцкого

Читайте также


обществорегионы

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

Стоит ли покупать электрокар в 2026 году?

Причины связаны с ситуацией с бензином

Также содержание электромобиля обходится дешевле

Читать
закрыть

Почему россияне увлеклись экстремальными забегами и чем это опасно?

На подобных соревнованиях голеностоп и колени испытывают сильную нагрузку

Читать
закрыть

Как может измениться семейная ипотека с 1 июля 2026 года?

Обсуждается отказ от универсальной ставки 6% в пользу дифференцированного подхода

Читать
закрыть

Почему молодежь перестала ходить в гости?

Общение на нейтральной территории позволяет закончить разговор под любым предлогом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика