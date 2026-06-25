Полицейские в Тюмени вернули мужчине забытый им на лавке 1 млн рублей

Фото: MAX/"Полиция Тюменской области"

Полицейские в Тюмени нашли и вернули мужчине 1 миллион рублей, который он забыл в сумке на лавке у дома. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

По информации ведомства, мужчина планировал взять сумку с деньгами в поездку, но случайно оставил ее на лавке. Когда он вспомнил о ней, сумки на месте уже не было.

После этого сотрудники уголовного розыска по горячим следам вычислили и задержали 21-летнего молодого человека, который признался, что проезжал мимо на электросамокате, заметил вещь и решил ее забрать.

Правоохранители изъяли похищенное и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело.

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