10 августа, 20:39Происшествия
В Домодедове при столкновении автобуса с грузовиком пострадали 2 пассажира
Фото: МАХ/"Подмосковная полиция"
Два человека пострадали в результате ДТП в Домодедове. Об этом сообщили в подмосковной прокуратуре.
По предварительным данным, днем 10 августа на 1-м километре автодороги Красный путь – Житнево водитель рейсового автобуса наехал на припаркованный на обочине грузовик Ford.
В момент аварии в автобусе находились шесть человек. После ДТП две пассажирки обратились за медицинской помощью, которую им оказали на месте происшествия.
Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств ДТП и ход процессуальной проверки.
Ранее ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая маршрута № 16 произошло на Чертановской улице. По предварительным данным, авария могла произойти по вине водителя легковушки – при развороте он не уступил дорогу трамваю.