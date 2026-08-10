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10 августа, 20:39

Происшествия

В Домодедове при столкновении автобуса с грузовиком пострадали 2 пассажира

Фото: МАХ/"Подмосковная полиция"

Два человека пострадали в результате ДТП в Домодедове. Об этом сообщили в подмосковной прокуратуре.

По предварительным данным, днем 10 августа на 1-м километре автодороги Красный путь – Житнево водитель рейсового автобуса наехал на припаркованный на обочине грузовик Ford.

В момент аварии в автобусе находились шесть человек. После ДТП две пассажирки обратились за медицинской помощью, которую им оказали на месте происшествия.

Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств ДТП и ход процессуальной проверки.

Ранее ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая маршрута № 16 произошло на Чертановской улице. По предварительным данным, авария могла произойти по вине водителя легковушки – при развороте он не уступил дорогу трамваю.

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