Два человека погибли при наезде автомобиля на бетонное ограждение в Саратовской области

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Два человека погибли при наезде легкового автомобиля на бетонное ограждение на территории Энгельсского района Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, ДТП произошло вблизи поселка Прибрежный. Водитель автомобиля Lada Priora 1985 года рождения не справился с управлением и допустил столкновение с препятствием.

От полученных травм сам виновник аварии и его пассажир, мужчина 1967 года рождения, скончались на месте. Еще один пассажир, личность которого пока не установлена, был госпитализирован.

Ранее двое детей пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Екатеринбурге. Водитель за рулем BMW потерял управление, после чего машина врезалась в попутный автомобиль той же марки, перевернулась и упала на встречный Mitsubishi. Травмы получили дети, находившиеся в одном из BMW.