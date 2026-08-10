10 августа, 12:36Город
Чумазого и перепуганного кота достали из машины в Москве
Фото: МАХ/"Спасатели СпасРезерв"
Спасатели вызволили кота, застрявшего в автомобиле, на улице Гризодубовой в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале общественного поисково-спасательного отряда "СпасРезерв".
Инцидент произошел 9 августа. Житель дома услышал мяуканье внутри своей машины. Мужчина открыл капот и обнаружил кота. Он снял аккумулятор, но самостоятельно достать животное не смог.
"Лохматая жидкость утекала из-под рук внутрь", – говорится в сообщении.
Прибывшие спасатели извлекли кота. По словам волонтеров, животное было чумазым, пыльным и перепуганным, но при этом ласковым. Спасатели предположили, что кот, скорее всего, домашний.
Его забрали жители дома. Волонтеры просят переслать информацию о найденном животном в домовые чаты. Не исключено, что питомец сбежал из машины на парковке и его ищут хозяева.
Ранее неизвестный кот пробрался в квартиру к женщине на юго-востоке Москвы, а затем спрятался под ванной. Достать его удалось лишь спасателям. Позднее выяснилось, что кот, скорее всего, домашний и потерялся случайно. Выпускать его обратно во двор спасатели не решились и забрали к себе в подразделение.