Троих детенышей дикого кабана спасли из двухметрового колодца в Приморье

Фото: телеграм-канал "Администрация Хасанского округа"

В Славянке спасли трех детенышей кабана, провалившихся в колодец напротив завода "Славянский-2000". Об этом сообщили в администрации Хасанского округа.

Инцидент произошел после того, как деревянный настил не выдержал их веса и проломился. Спасателей вызвал местный житель, услышавший подозрительные звуки из колодца. Вскоре на место выехали председатель общественной организации охотников и рыболовов Максим Шевченко, сотрудники 21 ОПС Хасанского округа и врач-хирург Хасанской ЦРБ Аркадий Бабенко.

Работы осложнились, так как поросята сопротивлялись, из-за чего могли вновь упасть на дно колодца. В результате слаженных действий спасателям все же удалось достать двух детенышей и выпустить их в естественную среду обитания.

Третий кабаненок спрятался в сливной трубе, где его пришлось выманивать с помощью приманки. После спасения их осмотрел врач и вынес вердикт, что поросята здоровы и могут быть отпущены на волю.

Несмотря на то что колодец не относится к зоне ответственности завода "Славянский-2000", предприятие приняло решение восстановить крышку резервуара, чтобы предотвратить повторение подобных случаев.

Ранее в Бухаресте восемь человек, включая ветеринаров и сотрудников метрополитена, пять дней спасали кошку, которая пряталась в дыре на насыпи у станции в нескольких метрах от путей с высоковольтным электричеством. Животное заметила местная жительница и обратилась в ассоциацию ветеринаров.

После нескольких неудачных попыток поймать кошку с помощью ловушек руководитель спасательной команды разрешил провести операцию, животное поймали вручную и доставили в ветеринарную клинику.