Несколько авто попали в ДТП на 4-м км МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На внешней стороне 4-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщает столичный Дептранс в телеграм-канале.

Инцидент произошел перед съездом на Носовихинское шоссе. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Отмечается, что из-за аварии движение по внутренней стороне МКАД в сторону съезда 5А затруднено на 5,5 километра и осуществляется по пяти полосам из шести.

Ранее ДТП с участием нескольких автомобилей случилось на 34-м километре МКАД в Москве. Все произошло перед съездом на Проектируемый проезд № 6693Б. Из-за аварии движение по внутренней стороне МКАД в сторону съезда 35А было затруднено на 1,6 километра.