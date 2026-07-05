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05 июля, 20:23

Происшествия

ДТП с участием нескольких машин произошло на 34-м км МКАД в Москве

Фото: 123RF.com/vetertravel

Авария с участием нескольких автомобилей случилась на 34-м километре МКАД в Москве. Информация об этом появилась в телеграм-канале столичного Дептранса.

Все произошло перед съездом на Проектируемый проезд №6693Б. Оперативные службы города работают на месте. Все причины и обстоятельства ДТП выясняются.

"Движение по внутренней стороне МКАД в сторону съезда 35А затруднено на 1,6 километра и осуществляется по четырем полосам из шести", – сказано в сообщении.

Водителям посоветовали учитывать текущую ситуацию при планировании поездки.

Ранее стало известно о массовом ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье. Там водитель иномарки столкнулся с пятью машинами. В результате случившегося пострадали женщина и девочка.

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