05 июля, 20:43Происшествия
В Запорожской области шесть человек пострадали при атаке ВСУ
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Украинские беспилотники атаковали Запорожскую область. В результате этого пострадали шесть человек. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале Минздрава региона.
Речь идет о мирных жителях Васильевского муниципального округа. Их доставили в больницу с ранениями средней степени тяжести.
"Пострадавшим оказана медицинская помощь в полном объеме. Состояние пациентов стабильное, их жизни вне опасности", – сказано в сообщении ведомства.
Ранее глава региона Евгений Балицкий сообщал, что Запорожская область частично осталась без света после атаки ВСУ. Он уточнял, что отключения электричества не сказались на работе критической инфраструктуры.