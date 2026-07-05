В Запорожской области шесть человек пострадали при атаке ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Украинские беспилотники атаковали Запорожскую область. В результате этого пострадали шесть человек. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале Минздрава региона.

Речь идет о мирных жителях Васильевского муниципального округа. Их доставили в больницу с ранениями средней степени тяжести.

"Пострадавшим оказана медицинская помощь в полном объеме. Состояние пациентов стабильное, их жизни вне опасности", – сказано в сообщении ведомства.

Ранее глава региона Евгений Балицкий сообщал, что Запорожская область частично осталась без света после атаки ВСУ. Он уточнял, что отключения электричества не сказались на работе критической инфраструктуры.